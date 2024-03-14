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Нефролог Меркушева: солёная пища и сладкие напитки могут вызвать болезнь почек

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Врач-нефролог, врач-гериатр Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова кандидат медицинских наук Людмила Меркушева предупредила, что пристрастие к солёному и сладким напиткам может стать причиной заболевания почек.
Нефролог Меркушева: солёная пища и сладкие напитки могут вызвать болезнь почек
  • Gettyimages.ru

Изобилие соли в пище повышает кровяное давление и даёт большую нагрузку на почки, объяснила она в беседе с газетой «Известия», напомнив, что рекомендуемая доза — не более 3—5 г в сутки.

«Как показывают исследования, при употреблении сладких газированных напитков образуется много мочевой кислоты, которая может стать причиной нарушения работы почек. Избыток мочевой кислоты также может спровоцировать подагрический артрит и усугубить сердечно-сосудистые риски», — предупредила Меркушева.

Кроме того, она посоветовала дозировать содержание белка в рационе и ограничить употребление кофе одной-двумя чашками в день, а также не злоупотреблять обезболивающими препаратами во избежание чрезмерной нагрузки на почки, способной привести к их повреждению.

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