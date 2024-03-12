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Жительница Ивановской области рассказала о сильном взрыве при крушении Ил-76

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Местные жители слышали сильный взрыв в момент крушения самолёта Ил-76 в Ивановской области, рассказала директор сельского магазина Наталья Опарышева.
Жительница Ивановской области рассказала о сильном взрыве при крушении Ил-76
  • globallookpress.com
  • © vk.com/podslushano_ivanovo

В момент ЧП Наталья находилась в магазине и увидела, что внутрь стали забегать люди и рассказывать о взрыве вдалеке.

«Когда мы все вышли на улицу, то увидели клубы чёрного дыма вдалеке, буквально в двух километрах», — сказала женщина РИА Новости.

Люди были сильно обеспокоены, «взрыв был очень сильный», рассказала она.

Днём 12 марта в Ивановской области разбился самолёт военно-транспортной авиации Ил-76, на борту находились 15 человек. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлёте. Комиссия главного командования Воздушно-космических сил России вылетела в Иваново. На борту были лётчики из Тверской области и Оренбургской области.

RT пообщался с родственником одного из погибших лётчиков.

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