Жительница Ивановской области рассказала о сильном взрыве при крушении Ил-76
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В момент ЧП Наталья находилась в магазине и увидела, что внутрь стали забегать люди и рассказывать о взрыве вдалеке.
«Когда мы все вышли на улицу, то увидели клубы чёрного дыма вдалеке, буквально в двух километрах», — сказала женщина РИА Новости.
Люди были сильно обеспокоены, «взрыв был очень сильный», рассказала она.
Днём 12 марта в Ивановской области разбился самолёт военно-транспортной авиации Ил-76, на борту находились 15 человек. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлёте. Комиссия главного командования Воздушно-космических сил России вылетела в Иваново. На борту были лётчики из Тверской области и Оренбургской области.
RT пообщался с родственником одного из погибших лётчиков.