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Руденя: в разбившемся Ил-76 были также военные лётчики из Тверской области

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В самолёте Ил-76, разбившемся в Ивановской области, были также и военные лётчики из тверского региона, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Руденя: в разбившемся Ил-76 были также военные лётчики из Тверской области
  • globallookpress.com
  • © vk.com/podslushano_ivanovo

«Трагедия унесла жизни экипажа тверских военных лётчиков, настоящих профессионалов, которые героически боролись за спасение машины и пассажиров, не допустили падения воздушного судна на жилые дома, гибели граждан на земле. Эта трагедия отозвалась болью в сердцах жителей всей Тверской области», — приводит его слова пресс-служба.

Также на борту были и оренбургские лётчики.

Днём 12 марта в Ивановской области разбился самолёт военно-транспортной авиации Ил-76, на борту находились 15 человек. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлёте. Комиссия главного командования Воздушно-космических сил России вылетела в Иваново.

Семьям погибших в результате аварии окажут помощь.

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