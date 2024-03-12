Руденя: в разбившемся Ил-76 были также военные лётчики из Тверской области

В самолёте Ил-76, разбившемся в Ивановской области, были также и военные лётчики из тверского региона, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Трагедия унесла жизни экипажа тверских военных лётчиков, настоящих профессионалов, которые героически боролись за спасение машины и пассажиров, не допустили падения воздушного судна на жилые дома, гибели граждан на земле. Эта трагедия отозвалась болью в сердцах жителей всей Тверской области», — приводит его слова пресс-служба.

Также на борту были и оренбургские лётчики.

Днём 12 марта в Ивановской области разбился самолёт военно-транспортной авиации Ил-76, на борту находились 15 человек. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлёте. Комиссия главного командования Воздушно-космических сил России вылетела в Иваново.

Семьям погибших в результате аварии окажут помощь.