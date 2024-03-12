Губернатор Паслер: оренбургские лётчики были на борту разбившегося Ил-76

Оренбургские лётчики были на борту самолёта Ил-76, который разбился в Ивановской области, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

«Это большая потеря для всей страны и наших вооружённых сил. На борту по роковому стечению обстоятельств были и оренбургские лётчики. Это невосполнимая утрата для семей, для 117-го военно-транспортного авиационного полка, где служили ребята», — написал он в Telegram.

Паслер назвал их настоящими героями, которые до конца исполнили долг перед Родиной.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким лётчиков», — добавил губернатор.

Днём 12 марта в Ивановской области разбился самолёт военно-транспортной авиации Ил-76, на борту находились 15 человек. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлёте. Комиссия главного командования Воздушно-космических сил России вылетела в Иваново.

Семьям погибших в результате аварии окажут помощь.