Губернатор Паслер: оренбургские лётчики были на борту разбившегося Ил-76
- РИА Новости
«Это большая потеря для всей страны и наших вооружённых сил. На борту по роковому стечению обстоятельств были и оренбургские лётчики. Это невосполнимая утрата для семей, для 117-го военно-транспортного авиационного полка, где служили ребята», — написал он в Telegram.
Паслер назвал их настоящими героями, которые до конца исполнили долг перед Родиной.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким лётчиков», — добавил губернатор.
Днём 12 марта в Ивановской области разбился самолёт военно-транспортной авиации Ил-76, на борту находились 15 человек. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлёте. Комиссия главного командования Воздушно-космических сил России вылетела в Иваново.
Семьям погибших в результате аварии окажут помощь.