RT в Telegram
Подпишись

Семьям погибших при крушении Ил-76 под Иваново окажут помощь

Короткая ссылка
Семьям погибших в результате крушения самолёта Ил-76 в Ивановской области окажут помощь.
Семьям погибших при крушении Ил-76 под Иваново окажут помощь
  • © Кадр видео крушения Ил-76 в Ивановской области

Об этом информирует пресс-служба правительства Ивановской области.

«Губернатор Станислав Воскресенский выразил соболезнования семьям погибших лётчиков экипажа Ил-76 и поручил оказать всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Ранее Воскресенский заявил о ликвидации пожара на месте крушения самолёта Ил-76.

Днём 12 марта в Ивановской области при взлёте потерпел крушение самолёт Ил-76.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить