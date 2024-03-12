Семьям погибших при крушении Ил-76 под Иваново окажут помощь
- © Кадр видео крушения Ил-76 в Ивановской области
Об этом информирует пресс-служба правительства Ивановской области.
«Губернатор Станислав Воскресенский выразил соболезнования семьям погибших лётчиков экипажа Ил-76 и поручил оказать всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.
Ранее Воскресенский заявил о ликвидации пожара на месте крушения самолёта Ил-76.
Днём 12 марта в Ивановской области при взлёте потерпел крушение самолёт Ил-76.