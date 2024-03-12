Мэр Оренбурга: пять оренбургских лётчиков погибли при крушении Ил-76 под Ивановом

Пять оренбургских лётчиков погибли при крушении военно-транспортного самолёта Ил-76 под Ивановом, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин.

«Экипаж увёл загоревшийся самолёт от жилых построек деревни Подталицы. Никто из тех, кто был в самолёте, не выжил... Пятеро из них — лётчики 117-го Оренбургского полка военно-транспортной авиации», — написал он в Telegram.

Также на борту были лётчики из Тверской области.

Днём 12 марта в Ивановской области разбился самолёт военно-транспортной авиации Ил-76, на борту находились 15 человек. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлёте. Комиссия главного командования Воздушно-космических сил России вылетела в Иваново.

Семьям погибших в результате аварии окажут помощь.