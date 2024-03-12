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Одним из погибших при падении Ил-76 лётчиков был выпускник Суворовского училища

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Одним из лётчиков, погибших при крушении Ил-76 в Ивановской области, был выпускник Суворовского училища. RT пообщался с его родственником.
Одним из погибших при падении Ил-76 лётчиков был выпускник Суворовского училища
  • globallookpress.com
  • © vk.com/podslushano_ivanovo

«Когда самолёт упал, я про него подумал сразу», — сказал собеседник.

По словам мужчины, Сергей С. родом из Твери, служил на Дальнем Востоке, попал в Иваново. У него остался брат-близнец, который тоже был в авиации, но ушёл по собственному желанию. У погибшего пилота остался сын.

Днём 12 марта в Ивановской области разбился самолёт военно-транспортной авиации Ил-76, на борту находились 15 человек. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлёте. Комиссия главного командования Воздушно-космических сил России вылетела в Иваново.

На борту были лётчики из Тверской области и из Оренбургской области.

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