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Терапевт Драпкина объяснила набор веса на фоне стресса

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Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина рассказала, почему на фоне стресса можно набрать лишний вес.
Терапевт Драпкина объяснила набор веса на фоне стресса
  • Gettyimages.ru

«В состоянии стресса многие склонны есть нездоровую пищу. Это может быть связано с повышением уровня гормона стресса — кортизона, а также грелина — гормона голода. Они стимулируют аппетит и усиливают усвоение жира и сахара (углеводов). Под стрессом многие инстинктивно тянутся к фастфуду и другим нездоровым блюдам», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, пища с высоким содержанием сахара способна повысить уровень серотонина, который подавляет тревожные сигналы в головном мозге.

«Поджелудочная железа вырабатывает гормон инсулин, чтобы доставлять энергию углеводов в клетки. Однако во время хронического стресса этот механизм нарушается, и инсулин может не работать, как ему положено», — добавила Драпкина.

Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская рассказала, что авокадо по составу напоминает орех, и порекомендовала употреблять его по утрам из-за высокой жирности и калорийности.

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