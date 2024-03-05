Диетолог Жаровская: авокадо из-за высокой калорийности лучше есть на завтрак

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская рассказала, что авокадо по составу напоминает орех, и порекомендовала употреблять его по утрам из-за его высокой жирности и калорийности.

В авокадо содержатся насыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, в частности, омега-6, много клетчатки, различные витамины, в частности, Е, который считается антиоксидантом, и витамины группы В, а также минералы — цинк, магний, перечислила специалист в интервью Радио Sputnik.

Диетолог посоветовала употреблять авокадо на завтрак, не более 40—50 гр. в день, то есть примерно одну четвёртую часть плода.

При этом следует ограничить употребление продукта людям с нарушением желчеоттока, например, при желчнокаменной болезни, хроническом панкреатите, воспалительных заболеваниях кишечника и гастрите, заключила Жаровская.

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