В Подмосковье рассказали о преимуществах работы ИИ в больницах региона
Об этом сообщает телеканал «360».
«Благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта врачи могут больше времени уделять осмотру и консультации пациентов, подготовке заключений. С момента появления голосового ввода данных удалось ускорить заполнение медкарт в среднем на 47%», — заявила Куртяник.
Как отметила чиновник, применение ИИ позволяет разгрузить сотрудников, а также перенаправить ресурсы на решение других вопросов.
Ранее сообщалось, что в медицинских учреждениях ЯНАО установили новое лечебное оборудование для реабилитации.