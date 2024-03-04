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В Подмосковье рассказали о преимуществах работы ИИ в больницах региона

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Глава Мингосуправления Московской области Надежда Куртяник рассказала об использовании искусственного интеллекта в 69 больницах региона.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта врачи могут больше времени уделять осмотру и консультации пациентов, подготовке заключений. С момента появления голосового ввода данных удалось ускорить заполнение медкарт в среднем на 47%», — заявила Куртяник.

Как отметила чиновник, применение ИИ позволяет разгрузить сотрудников, а также перенаправить ресурсы на решение других вопросов.

Ранее сообщалось, что в медицинских учреждениях ЯНАО установили новое лечебное оборудование для реабилитации.

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