В Подмосковье рассказали о преимуществах работы ИИ в больницах региона

Глава Мингосуправления Московской области Надежда Куртяник рассказала об использовании искусственного интеллекта в 69 больницах региона.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта врачи могут больше времени уделять осмотру и консультации пациентов, подготовке заключений. С момента появления голосового ввода данных удалось ускорить заполнение медкарт в среднем на 47%», — заявила Куртяник.

Как отметила чиновник, применение ИИ позволяет разгрузить сотрудников, а также перенаправить ресурсы на решение других вопросов.

Ранее сообщалось, что в медицинских учреждениях ЯНАО установили новое лечебное оборудование для реабилитации.