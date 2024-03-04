В больницах ЯНАО появилось новое лечебное оборудование для реабилитации
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного правительства.
«Лазеры для физиотерапии, аппараты низкочастотной электротерапии и системы глубокой электромагнитной стимуляции тканей установлены в отделениях медицинской реабилитации Салехардской, Ноябрьской и Новоуренгойской больниц», — сказали в региональном кабмине.
Там также отметили, что данное оборудование применяется для реабилитации амбулаторных пациентов после травм, операций, при заболеваниях нервной системы.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае откроют новый сердечно-сосудистый центр в 2024 году.