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В больницах ЯНАО появилось новое лечебное оборудование для реабилитации

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В медицинских учреждениях ЯНАО установили новое лечебное оборудование для реабилитации.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного правительства.

«Лазеры для физиотерапии, аппараты низкочастотной электротерапии и системы глубокой электромагнитной стимуляции тканей установлены в отделениях медицинской реабилитации Салехардской, Ноябрьской и Новоуренгойской больниц», — сказали в региональном кабмине.

Там также отметили, что данное оборудование применяется для реабилитации амбулаторных пациентов после травм, операций, при заболеваниях нервной системы.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае откроют новый сердечно-сосудистый центр в 2024 году.

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