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В Будённовске откроют сердечно-сосудистый центр

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В Ставропольском крае откроют новый сердечно-сосудистый центр в 2024 году. Он будет расположен в Будённовске, заявил министр здравоохранения региона Юрий Литвинов.
В Будённовске откроют сердечно-сосудистый центр
  • РИА Новости

На пресс-конференции в РИЦ СК, организованной при участии ИА «Победа26» на площадке СтГАУ, Литвинов отметил, что в крае продолжают улучшать систему оказания медпомощи в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«На Ставрополье выросло число объектов здравоохранения. Так, за прошлый год мы отремонтировали 88 объектов первичного звена», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что в медучреждения Подмосковья закупят 120 аппаратов УЗИ по нацпроекту в 2024 году.

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