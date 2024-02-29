В медучреждения Подмосковья закупят 120 аппаратов УЗИ по нацпроекту в 2024 году

В медицинские учреждения Московской области планируют поставить более 120 новых аппаратов УЗИ в этом году.

Об этом информирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минздрав.

«В прошлом году мы поставили в наши медучреждения более 170 единиц такой техники, в этом планируем закупить ещё свыше 120 аппаратов», — сообщила первый заместитель председателя правительства области Светлана Стригункова.

Медицинскую технику закупят по программе модернизации первичного звена в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Ранее НСН со ссылкой на слова главы Департамента строительства Рафика Загрутдинова сообщала, что строители подготовили демонстрационную площадку, на которой представили несколько вариантов оформления палат для нового корпуса Детской городской клинической больницы святого Владимира в Сокольниках.