Путин: последствия для возможных интервентов будут трагичными

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию напомнил о судьбе тех, кто направлял свои контингенты на наши территории.

Об этом он сказал, комментируя политику стран Запада по отношению к России.

«Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов, но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территории нашей страны, но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичны», — сказал Путин.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что идею Макрона об отправке военных на Украину никто не поддержал.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что французский лидер не отдаёт себе отчёта в том, что произносит.

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