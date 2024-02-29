В России за год выросли продажи градусников и пульсоксиметров. При этом аналитики отметили падение продаж глюкометров. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Такском», которая имеется в распоряжении RT.

Так, средняя цена на градусник по России за год упала на 5% и составила 255 рублей. При этом продажи за год выросли на 22%, выяснили эксперты.

Отмечается, что средняя цена на пульсоксиметр в январе 2024 года упала на 8% и достигла примерно 1,2 тыс. рублей. Продажи выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, добавили аналитики.

Согласно предоставленной статистике, средняя цена на глюкометр по России в январе 2024 года — около 1 тыс. рублей. Она выросла на 2%, а продажи упали на 17% по сравнению с прошлым годом.

Комментируя приведённые данные, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа заявила, что россияне становятся более прогрессивными и поэтому, по её словам, «эти приборы просто необходимы в доме».

«И после того как все познакомились с коронавирусом, измерение сатурации (показателя насыщения крови кислородом) — сейчас самое важное при контроле за лечением, поэтому пациенты наши решили самостоятельно контролировать процесс выздоровления», — объяснила эксперт.

Ранее специалисты платформы фискальных данных «Такском» проанализировали средние цены и продажи на мужские товары в преддверии 23 Февраля.