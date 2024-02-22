Аналитики в преддверии 23 Февраля заявили о снижении продаж носков и часов
- Gettyimages.ru
Так, например, средняя цена на носки в феврале 2024 года составила 220 рублей. Продажи упали на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Средняя цена на бритвы и пену для бритья — 789 рублей, на крепкий алкоголь —715 рублей, на часы — 5,8 тыс. рублей, на галстук — 1,5 тыс. рублей, на инструменты — 1,2 тыс. рублей, на смартфон — 14 тыс. рублей.
При этом уточняется, что продажи бритвы и пены, галстуков и смартфонов выросли. А вот крепкого алкоголя, часов и инструментов — упали.
Всего было проанализировано более 56 млрд кассовых чеков.
Ранее аналитики провели исследование и выяснили, как женщины готовятся к 23 Февраля на работе, а также сколько готовы потратить на подарки своим коллегам.
Кроме того, опрошенные назвали самые смешные подарки, которые дарили мужчинам в компании. Среди них респонденты называют мыло в виде красной икры, танки из носков, шоколад с фото мужчин, кухонные фартуки с фигурой Аполлона, будёновки для бани.