Аналитики в преддверии 23 Февраля заявили о снижении продаж носков и часов

Специалисты платформы фискальных данных «Такском» проанализировали средние цены и продажи на мужские товары в преддверии 23 Февраля. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Так, например, средняя цена на носки в феврале 2024 года составила 220 рублей. Продажи упали на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Средняя цена на бритвы и пену для бритья — 789 рублей, на крепкий алкоголь —715 рублей, на часы — 5,8 тыс. рублей, на галстук — 1,5 тыс. рублей, на инструменты — 1,2 тыс. рублей, на смартфон — 14 тыс. рублей.

При этом уточняется, что продажи бритвы и пены, галстуков и смартфонов выросли. А вот крепкого алкоголя, часов и инструментов — упали.

Всего было проанализировано более 56 млрд кассовых чеков.

Ранее аналитики провели исследование и выяснили, как женщины готовятся к 23 Февраля на работе, а также сколько готовы потратить на подарки своим коллегам.

Кроме того, опрошенные назвали самые смешные подарки, которые дарили мужчинам в компании. Среди них респонденты называют мыло в виде красной икры, танки из носков, шоколад с фото мужчин, кухонные фартуки с фигурой Аполлона, будёновки для бани.