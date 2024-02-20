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На 23 Февраля чаще всего женщины собирают для коллег на подарки 200—300 рублей

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Анастасия Румянцева
Аналитики провели исследование и выяснили, как женщины готовятся к 23 Февраля на работе, а также сколько готовы потратить на подарки своим коллегам. Кроме того, опрошенные назвали самые смешные подарки, которые дарили мужчинам в компании. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
На 23 Февраля чаще всего женщины собирают для коллег на подарки 200—300 рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Pekic

Лично в подготовке праздника для мужчин участвуют 75% сотрудниц, большая часть (82%) делает это добровольно, а 18% участвуют из-за того, что в коллективе не приветствуется отказ, подчёркивается в опросе исследовательского центра «Зарплаты.ру».

При этом 27% респондентов всё-таки хотели бы отменить корпоративное празднование, а 73% — нет, рассказали аналитики.

Согласно исследованию (можно было выбрать несколько вариантов ответа), 74% компаний устраивают на 23 Февраля фуршет, 31% — конкурсы, игры и викторины, 15% идут в ресторан или кафе, 7% заказывают артистов, музыкантов, аниматоров, а 19% рассылают поздравления по электронной почте.

«В тех коллективах, где подарки покупают женщины, собирают в основном по 200—300 рублей (38%), 400—500 рублей (25%) и больше 500 рублей (24%), значительно меньше сотрудников сбрасываются по 100—200 рублей (9%) и сдают произвольную сумму (4%)», — отметили эксперты.

Среди самых смешных подарков, которые дарили мужчинам в компании, респонденты называют (была дана возможность выбора свободного ответа) мыло в виде красной икры, танки из носков, шоколад с фото мужчин, кухонные фартуки с фигурой Аполлона, будённовки для бани.

Всего в опросе приняли участие более 2,1 тыс. сотрудниц.

Ранее аналитики провели опрос и выяснили, сколько россиян будут работать 23 Февраля и 8 Марта в 2024 году. 

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