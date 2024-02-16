Треть россиян будут работать 23 Февраля и 8 Марта в 2024 году

Аналитики провели опрос и выяснили, сколько россиян будут работать 23 Февраля и 8 Марта в 2024 году. Согласно результатам опроса, которые есть в распоряжении RT, треть (34%) опрошенных собираются работать во время грядущих праздников. При этом в прошлом году 8 Марта и 23 Февраля трудились 54% россиян, отметили специалисты.

Среди опрошенных 12% респондентов будут работать только 23 Февраля, а 3% — только 8 Марта, отмечается в исследовании «Авито Работы».



«Ещё 20% собираются трудиться в оба праздника. 10% ещё не знают свой график на праздничные дни, а 27% россиян говорят, что не будут работать», — рассказали аналитики.

При этом, согласно опросу, работать в праздники собираются в большей степени мужчины (40% против 29% среди женщин).

По словам экспертов, в качестве компенсации за работу в праздничные дни почти четверть (23%) россиян ожидают получения оплаты в двойном размере, 13% договорились с работодателем о надбавке или премии, а 6% — о нематериальных бонусах.

Большинство (41%) получат стандартную зарплату за выход 8 Марта и 23 Февраля, добавили специалисты.

При ответе на вопрос о причинах работы в выходные почти половина респондентов заявили, что работают по чёткому графику, не зависящему от праздничных дней (49%).

«Нередко россияне говорили о желании заработать дополнительные деньги (23%) и специфике их работы, подразумевающей трудиться в праздники (14%). 8% опрошенных работодатель сам попросил выйти 8 марта и/или 23 февраля», — заключили в компании.

Ранее аналитики провели опрос с возможностью выбора нескольких вариантов ответа и выяснили, как россияне относятся к своим руководителям и готовы ли работать под началом искусственного интеллекта (ИИ).