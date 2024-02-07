В России 35% респондентов готовы работать под руководством искусственного интеллекта

Аналитики провели опрос с возможностью выбора нескольких вариантов ответа и выяснили, как россияне относятся к своим руководителям и готовы ли работать под началом искусственного интеллекта (ИИ). Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Отмечается, что только 35% респондентов готовы работать под руководством искусственного интеллекта.

Большинство опрошенных россиян не верит, что ИИ сможет заменить им руководителя: 53% считают, что в их работе лучше справится человек, а 24% отмечают незаменимость текущего начальника, подчёркивается в опросе «Зарплаты.ру» и школы «Хекслет».

Только 9% опрошенных доверили бы задачи руководителя ИИ, потому что они простые, заявили аналитики.

В топе положительных черт идеального начальника — человечность (69%), профессионализм (64%) и оптимизм (50%).

«Среди отрицательных черт начальника россияне назвали скупость (50%), паникёрство (25%) и нежелание разбираться в работе подчинённых (18%). В топ-5 также вошли токсичность (16%) и неприятие нового (14%)», — добавили эксперты.

Кроме того, половина опрошенных готовы терпеть несносного руководителя, выяснили специалисты.

Почти каждый третий (29%) отмечает, что ему нравится работа, 18% надеются, что дождутся увольнения начальника, и только 6% боятся потерять свою должность, отмечается в результатах исследования.

Всего в опросе приняли участие 2 тыс. работающих россиян.

Ранее сообщалось, что треть россиян считает идеальным график работы 5/2.