RT в Telegram
Подпишись

Треть россиян считает идеальным график работы 5/2

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
В ходе опроса на тему идеальной работы наиболее важным критерием респонденты назвали баланс между работой и личной жизнью, 33% выделили среди важного удобное местоположение, а 32% — зарплату.
Треть россиян считает идеальным график работы 5/2
  • Gettyimages.ru

Данные исследования есть в распоряжении RT.

В ходе опроса 17% респондентов признались, что у них хороший руководитель, а 16% рады работать удалённо. При этом только 13% отметили, что им нравится работать в офисе, а возможность карьерного роста важна для 10% опрошенных.

Согласно данным исследования, 37% предпочитают традиционный график — 5/2, а 27% — гибкий график работы.

37% респондентов назвали идеальным гибридный формат работы: где можно чередовать работу в офисе и из дома. Полная удалёнка подходит для 23% участников исследования.

Всего в исследовании сервиса «Работа.ру» приняли участие более 3,6 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов России.

Ранее стало известно, что россияне чаще всего увольняются из-за стрессов и конфликтов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить