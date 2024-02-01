Треть россиян считает идеальным график работы 5/2

В ходе опроса на тему идеальной работы наиболее важным критерием респонденты назвали баланс между работой и личной жизнью, 33% выделили среди важного удобное местоположение, а 32% — зарплату.

Данные исследования есть в распоряжении RT.

В ходе опроса 17% респондентов признались, что у них хороший руководитель, а 16% рады работать удалённо. При этом только 13% отметили, что им нравится работать в офисе, а возможность карьерного роста важна для 10% опрошенных.

Согласно данным исследования, 37% предпочитают традиционный график — 5/2, а 27% — гибкий график работы.

37% респондентов назвали идеальным гибридный формат работы: где можно чередовать работу в офисе и из дома. Полная удалёнка подходит для 23% участников исследования.

Всего в исследовании сервиса «Работа.ру» приняли участие более 3,6 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов России.

Ранее стало известно, что россияне чаще всего увольняются из-за стрессов и конфликтов.