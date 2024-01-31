Россияне чаще всего увольняются из-за стрессов и конфликтов

В России провели исследование, чтобы выяснить наиболее распространённые причины увольнения россиян. В числе самых частых факторов ухода по собственному желанию респонденты назвали стрессы и конфликты на работе.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на опрос рекрутинговой компании Get experts.

Чаще всего россияне увольнялись по собственному желанию (32%). Также причиной потери работы были сокращения (20%), закрытие компании (13%), увольнение по инициативе работодателя (13%) и декретный отпуск (13%).

В ряду причин называли истечение срока контракта, завершение проекта, учёбу и выход на пенсию.

Самыми частыми причинами увольнения по собственному желанию стали стрессы на работе (27%), конфликт с руководством или коллегами (22%), профессиональное выгорание (22%), отсутствие возможностей для профессионального роста и интересных задач (по 19% соответственно), а также отсутствие перспектив карьерного роста и смена руководства (по 16% соответственно).

Ранее исследование показало, что большинство россиян (75%) время от времени испытывают сильное утомление и усталость во время или после работы. Это следует из данных, предоставленных сервисами «Работа.ру» и «Сбер ЕАПТЕКА».