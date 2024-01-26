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Большинство россиян рассказали, что периодически ощущают упадок сил

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Новое исследование показало, что большинство россиян (75%) время от времени испытывают сильное утомление и усталость во время или после работы.
Большинство россиян рассказали, что периодически ощущают упадок сил
  • Gettyimages.ru
  • © Kobus Louw

Из них 46% заявили, что ощущают упадок сил лишь иногда, а 29% — довольно часто. Четверть участников (25%) опроса не высказали жалоб на хроническое утомление, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «Сбер ЕАПТЕКА».

Упадок сил у респондентов проявляется в виде снижения эффективности (51%), апатии (47%), проблем со сном (42%), перепадов настроения (41%), раздражительности (35%) и нарушений аппетита (17%).

Основными причинами такого состояния 41% россиян назвал недостаток личного времени, 38% — нелюбимую работу, 35% — малоподвижный образ жизни, 34% — переработки.

Ранее клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что желание выполнить как можно больше задач в короткий срок перед Новым годом приводит в напряжение нервную систему, и в январе человек может ощутить опустошение.

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