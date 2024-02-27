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Сомнолог Царёва: медитация может быть эффективна при стрессе

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Врач-сомнолог Елена Царёва заявила, что при стрессе человеку могут помочь медитация в сочетании с дыхательными практиками, а также физические нагрузки.
Сомнолог Царёва: медитация может быть эффективна при стрессе
  • Gettyimages.ru

«Медитация при стрессе хорошо работает, причём как при тревожности, так и при депрессии. Также при нарушениях сна может работать. Дыхательные упражнения, контроль дыхания — замедленное, глубокое дыхание помогает заснуть и снизить тревогу», — сообщила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Кроме того, по словам сомнолога, тревожность снижается уже через две недели благодаря регулярным аэробным нагрузкам, таким как ходьба и плавание.

Царёва отметила, что эффект от такой физической активности можно сравнить с действием антидепрессантов.

Ранее кандидат медицинских наук, невролог-вегетолог Клинического центра вегетативной неврологии Елена Беленко в беседе с «Радио 1» выразила мнение, что проблемы с нервной системой приводят к ухудшению самочувствия во время резкого потепления или похолодания.

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