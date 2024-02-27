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Педиатр Троицкая: при нарушении дыхания у ребёнка следует вызвать врача на дом

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Педиатр «СМ-Клиники» Екатерина Троицкая рассказала, что в случае болезни ребёнка есть ряд признаков, при которых родителям стоит вызвать врача на дом.
Педиатр Троицкая: при нарушении дыхания у ребёнка следует вызвать врача на дом
  • Gettyimages.ru

В беседе с газетой «Известия» она сообщила, что в ряду таких проявлений высокая температура тела, нарушения дыхания (хрипы, свисты, учащённое, шумное дыхание и др.), а также изменение цвета кожи у ребёнка на фоне этого.

Вместе с этим врач посоветовала обратиться за помощью к специалисту при рвоте и диарее у ребёнка, болях в животе и других потенциально тревожных состояниях.

«К ним относятся общая слабость, вялость, повышенная утомляемость, сонливость, изменение поведения (агрессия, плаксивость, апатия, заторможенность), снижение или полное отсутствие аппетита, отказ от питья», — добавила Троицкая.

По её словам, врач сможет поставить диагноз и определиться с лечением, подобрать препараты или посоветовать нужное медицинское обследование.

Ранее педиатр «СМ-Клиники» Татьяна Живоглазова рекомендовала не заниматься самолечением при пневмонии у детей.

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