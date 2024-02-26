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Врач Живоглазова предостерегла от самолечения пневмонии у детей

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Педиатр «СМ-Клиники» Татьяна Живоглазова рекомендовала не заниматься самолечением при пневмонии у детей.
Врач Живоглазова предостерегла от самолечения пневмонии у детей
  • Gettyimages.ru

«Без должной терапии, которую может назначить только врач, велика вероятность формирования гипоксии тканей (недостаток кислорода). А это, в свою очередь, приводит к сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, о наличии у ребёнка пневмонии свидетельствуют озноб, лихорадка, повышенное потоотделение, кашель, учащение дыхания и пульса.

Она также отметила, что высокая температура при пневмонии есть не всегда.

«При своевременном обращении к педиатру можно быстро предотвратить осложнения и облегчить течение болезни. При лёгких формах можно обойтись без госпитализации ребёнка, но лечение и обследование должно проходить под контролем врача. В более запущенных случаях необходима госпитализация в стационар», — заключила педиатр.

Ранее психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Полина Мамчур заявила, что во время болезни ребёнка его надо поддерживать, а не ограничивать в действиях.

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