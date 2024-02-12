Психолог Мамчур рекомендовала не ограничивать ребёнка в действиях во время болезни

Психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Полина Мамчур заявила, что во время болезни ребёнка его надо поддерживать, а не ограничивать в действиях.

«Дети отлично чувствуют настроение взрослых. Если мама и папа бесконечно суетятся и спорят друг с другом, ребёнок тоже начинает волноваться, а это только усугубит его состояние. Если врач не запретил какие-либо действия, не ограничивайте ребёнка в них», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметила специалист, ребёнок может самостоятельно одеваться, принимать пищу, играть, выполнять некоторые повседневные дела.

По мнению Мамчур, в период болезни нужно проявлять больше терпимости и понимания.

Также немаловажную роль в скорейшем выздоровлении играет поддержка друзей.

«Не стоит запрещать ребёнку регулярно созваниваться с одноклассниками или общаться по видеосвязи, если позволяет состояние здоровья. Ему важно знать, что происходит у друзей, и чувствовать себя причастным к интересным для него мероприятиям», — заключила психолог.

Ранее детский нейропсихолог Кира Макарова рекомендовала школьникам спать по 8—11 часов в сутки для улучшения эмоционального состояния, успеваемости в учёбе и физического развития.