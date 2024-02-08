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Психолог Макарова: школьникам нужно спать по 8—11 часов в сутки

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Детский нейропсихолог Кира Макарова рекомендовала школьникам спать по 8—11 часов в сутки для улучшения эмоционального состояния, успеваемости в учёбе и физического развития.
Психолог Макарова: школьникам нужно спать по 8—11 часов в сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Детям требуется больше сна, чем взрослым, и недосыпание сказывается на них сильнее, заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Для нормализации сна и улучшения его качества специалист посоветовала исключить длительное или позднее выполнение уроков, ограничить время просмотра телевизора, убрать из рациона ребёнка сладкие газированные напитки, содержащие кофеин, а также ежедневно уменьшать время отхода ко сну.

«За пару дней изменить привычное время для сна точно не получится. Но если каждый день сдвигать время отхода ко сну на 15—30 минут раньше, то за неделю вполне можно войти в здоровый режим — засыпать в девять — десять вечера. Важно придерживаться одного режима в выходные и в праздничные дни», — заключила Макарова.

Ранее психолог Елена Соловьёва заявила, что чрезмерная требовательность родителей может негативно отразиться на ребёнке.

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