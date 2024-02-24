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Настой шиповника и чай из корня имбиря помогут укрепить иммунитет после зимы

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Анастасия Румянцева
Диетолог Наталия Гридина рассказала в беседе с RT, какие продукты и напитки помогут укрепить иммунитет в конце зимы.
Настой шиповника и чай из корня имбиря помогут укрепить иммунитет после зимы
  • Gettyimages.ru

«На исходе зимы организм человека наиболее ослаблен. Холода, короткий световой день, стресс, простудные заболевания и вирусы — всё это негативно сказывается на состоянии. Поддержать организм можно с помощью витаминов, которые человек получает из продуктов. Традиционно считается, что наиболее богаты на такие вещества цитрусовые, но на самом деле таких продуктов гораздо больше», — пояснила специалист сервиса Budu.

Она посоветовала в этот период добавить в свой рацион говядину.

«Такое мясо содержит белок, жир и витамин В12, которые очень нужны организму. С помощью блюд из говядины можно предотвратить железодефицит и анемию», — объяснила эксперт.

Кроме того, врач пояснила, что человек всегда чувствует себя здоровее, если употребляет в пищу сезонные овощи.

«Однако зимой у нас найти такие сложно. Поэтому обратите внимание на морковь, которая имеется на прилавках в любое время года. Корнеплод содержит бета-каротин, который позволяет поддерживать иммунитет и обладает антиоксидантными свойствами. Капуста тоже доступный и очень полезный продукт. Вариантов блюд с ней множество: её можно тушить, добавлять в салаты, супы. Зимой она особенно полезна в квашеном виде. На иммунитет капуста действует исцеляюще через кишечник, так как нормализует его микрофлору», — добавила специалист.

Зимой традиционно сезон хурмы, напомнила Гридина.

«Она способствует обновлению клеток, содержит множество витаминов и микроэлементов, а также положительно влияет на зрение и состояние кожи. В салаты, супы и закуски полезно добавлять петрушку, особенно зимой. Она богата витаминами К и С, а также железом и кальцием. Хорошо влияет на память и пищеварение», — рассказала собеседница RT.

Из напитков, полезных на исходе зимы, по её мнению, можно выделить настой шиповника и чай из корня имбиря.

«Первый по количеству аскорбиновой кислоты в составе может соревноваться с лимоном, а второй не только помогает бороться с простудой, но и положительно влияет на эндокринную систему. Также полезно зимой пить облепиховый чай, клюквенный морс и чай с лавандой. Последний поможет успокоиться после стрессового дня, снять накопившуюся усталость и нормализовать сон», — заключила диетолог.

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