Психиатр Фомин рассказал о нестандартных методах снятия нервного напряжения
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В интервью Радио Sputnik специалист назвал такие приёмы методом краткосрочной терапии.
Человеку это может помочь, так как он выходит за рамки привычных действий.
«И когда человек делает хоть что-то, выбивающееся за рамки шаблона, это даёт определённый положительный психотерапевтический эффект. Кроме того, это может сформировать новые нейронные связи, как некий новый опыт, что тоже положительно отразится на когнитивном и эмоциональном состоянии человека», — отметил Фомин.
Однако, по его словам, это не поможет при сильной форме стресса, эмоциональных расстройствах и сильных негативных эмоциональных реакциях, таких как тревога, страх, ревность, агрессия или гнев.
Ранее сообщалось об исследовании, которое показало, что большинство россиян (75%) время от времени испытывают сильное утомление и усталость во время или после работы.