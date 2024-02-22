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Психиатр Фомин рассказал о нестандартных методах снятия нервного напряжения

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Кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт Евгений Фомин рассказал, что в некоторых случаях улучшить психическое состояние помогают незаурядные действия, к примеру, покричать в лесу или полежать в свежевыпавшем снегу.
Психиатр Фомин рассказал о нестандартных методах снятия нервного напряжения
  • Gettyimages.ru

В интервью Радио Sputnik специалист назвал такие приёмы методом краткосрочной терапии.

Человеку это может помочь, так как он выходит за рамки привычных действий.

«И когда человек делает хоть что-то, выбивающееся за рамки шаблона, это даёт определённый положительный психотерапевтический эффект. Кроме того, это может сформировать новые нейронные связи, как некий новый опыт, что тоже положительно отразится на когнитивном и эмоциональном состоянии человека», — отметил Фомин.

Однако, по его словам, это не поможет при сильной форме стресса, эмоциональных расстройствах и сильных негативных эмоциональных реакциях, таких как тревога, страх, ревность, агрессия или гнев.

Ранее сообщалось об исследовании, которое показало, что большинство россиян (75%) время от времени испытывают сильное утомление и усталость во время или после работы.

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