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Врач Якушкина назвала молоко и рыбу наиболее аллергенными продуктами

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Врач-терапевт высшей категории «СМ-Клиника» Светлана Якушкина перечислила наиболее аллергенные продукты.
Врач Якушкина назвала молоко и рыбу наиболее аллергенными продуктами
  • Gettyimages.ru

Самыми сильными аллергенами являются коровье молоко и молочные продукты с высоким содержанием белка, рыба и морепродукты, яйца, сообщила она в беседе с «Газетой.Ru».

К сильным аллергенам также относятся: орехи (арахис, грецкий, кешью и фундук), грибы, мёд, куриное мясо, цитрусовые и тропические фрукты, виноград, гранат, красные ягоды, овощи жёлтого и красного цвета, шоколад, кофе и какао, а также зерновые продукты, особенно пшеница и рожь, где аллергеном является глютен.

Несколько менее аллергенными являются перепелиные яйца и речная рыба, добавила Якушкина.

Ранее профессор ФМБА России врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.

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