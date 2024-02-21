Некачественный хлеб может содержать вредные примеси

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина перечислила признаки, по которым можно судить о качестве хлеба. Прежде всего она посоветовала обращать внимание на внешний вид изделия, срок годности, цену и производителя.

«Если хлеб имеет неестественный цвет, неравномерную или слишком твёрдую текстуру, это может быть признаком проблем с качеством или составом», — объяснила она в беседе с газетой «Известия».

Лялина отметила, что некачественный хлеб лёгкий по весу, при сдавливании слипается. Такой продукт может обладать неестественным запахом, что может указывать на то, что он испорчен или загрязнён.

Кроме того, на некачественном хлебе уже через несколько дней может появиться гниль и плесень различных цветов. В продукте низкого качества могут содержаться различные добавки и консерванты, а также тяжёлые металлы и ненатуральные примеси.

«Такой хлеб может быть опасным для здоровья при употреблении», — заключила эксперт.

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