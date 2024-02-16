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Врач Бурнацкая заявила о потере мёдом полезных свойств при нагреве выше +40 °С

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Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая рассказала, в каких случаях мёд может потерять свои полезные свойства.
Врач Бурнацкая заявила о потере мёдом полезных свойств при нагреве выше +40 °С
  • Gettyimages.ru
  • © Алексей Филатов

«Важно помнить, что мёд при нагреве выше +40 ℃ теряет свои ценные качества и может образовывать вредные соединения. Он противопоказан людям с аллергией на пчелиные продукты, а также пациентам с диабетом и ожирением», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, мёд — полезный продукт, но он не является лекарством, поскольку только облегчает симптомы и поддерживает организм.

Ранее ведущий нутрициолог «Азбуки вкуса» Анастасия Медведева дала рекомендации по составлению зимнего меню, полезного для здоровья.

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