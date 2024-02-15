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Нутрициолог Медведева посоветовала добавить в зимнее меню тыкву и батат

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Ведущий нутрициолог «Азбуки вкуса» Анастасия Медведева дала рекомендации по составлению зимнего меню, полезного для здоровья.
Нутрициолог Медведева посоветовала добавить в зимнее меню тыкву и батат
  • Gettyimages.ru
  • © Olga Gubskaya

«Тыква, батат, цитрусовые, имбирь и квашеная капуста — суперфуды, обладающие высокой нутритивной плотностью. Она определяется количеством полезных микроэлементов, витаминов и минералов на единицу калории: чем выше эта концентрация в продукте, тем полезнее», — сказала Медведева в беседе с газетой «Известия».

По её словам, также стоит обратить внимание на шиповник, который поддерживает иммунную систему и способствует улучшению обмена веществ.

Ещё одним полезным продуктом зимой является гранат, считает Медведева.

Ранее профессор ФМБА России врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.

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