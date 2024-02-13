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Производитель воды «Джермук» исключил использование уксуса в своей продукции

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Армянская компания «Джермук Групп», которая является производителем минеральной воды «Джермук», исключила использование уксуса в своей продукции.
Производитель воды «Джермук» исключил использование уксуса в своей продукции
  • РИА Новости

«При производстве минеральной природно-лечебно-столовой воды «Джермук» не используется уксусная кислота», — приводит РИА Новости заявление.

Производитель уточнил, что использует только те вещества, которые соответствуют требованиям международных стандартов.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал, что мужчина, получивший накануне ожог пищевода из-за жидкости, которая находилась в бутылке из-под минеральной воды, скончался в больнице.

Роспотребнадзор приостановил продажу отдельных партий воды «Джермук» для проверки на безопасность после появления информации об ожоге пищевода из-за её употребления.

Позднее во Владикавказе возбудили уголовное дело после смерти мужчины, который получил накануне ожог пищевода из-за жидкости, которая находилась в бутылке из-под минеральной воды.

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