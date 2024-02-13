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Во Владикавказе возбудили дело после смерти выпившего «минеральную воду» мужчины

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Во Владикавказе возбудили уголовное дело после смерти мужчины, который получил накануне ожог пищевода из-за жидкости, которая находилась в бутылке из-под минеральной воды.
Во Владикавказе возбудили дело после смерти выпившего «минеральную воду» мужчины
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России по Северной Осетии.

По данным ведомства, 11 февраля 65-летний местный житель выпил минеральную воду, после чего почувствовал сильное недомогание и ухудшение самочувствия. 

Мужчину госпитализировали, однако в больнице он скончался.

Уточняется, что уголовное дело возбудили по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал, что мужчина, получивший накануне ожог пищевода из-за жидкости, которая находилась в бутылке из-под минеральной воды, скончался в больнице.

Ранее Роспотребнадзор приостановил продажу отдельных партий воды «Джермук» для проверки на безопасность после появления информации об ожоге пищевода из-за её употребления.

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