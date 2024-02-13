RT в Telegram
Подпишись

Роспотребнадзор приостанавливает продажу отдельных партий воды «Джермук»

Короткая ссылка
Роспотребнадзор приостанавливает продажу отдельных партий воды «Джермук» для проверки на безопасность после появления информации об ожоге пищевода из-за её употребления.
Роспотребнадзор приостанавливает продажу отдельных партий воды «Джермук»
  • РИА Новости

«В связи с поступившей 12 февраля 2024 года информацией о факте получения ожогов пищевода... Роспотребнадзором приостанавливается реализация отдельных партий минеральной воды «Джермук», расфасованных в стеклянную тару объёмом 0,5 л», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Уточняется, что речь идёт о партиях, ввезённых на российскую территорию в период с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 года, с датой производства 28 декабря 2023.

По данным ведомства, благодаря маркировке в кратчайшие сроки определено местонахождение продукции и блокируется возможность её дальнейшей реализации в розницу.

По имеющимся данным, производством данной воды занимается армянская компания Jermuk group.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор готовит групповой иск по массовому отравлению в Приморье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить