Роспотребнадзор приостанавливает продажу отдельных партий воды «Джермук» для проверки на безопасность после появления информации об ожоге пищевода из-за её употребления.

«В связи с поступившей 12 февраля 2024 года информацией о факте получения ожогов пищевода... Роспотребнадзором приостанавливается реализация отдельных партий минеральной воды «Джермук», расфасованных в стеклянную тару объёмом 0,5 л», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Уточняется, что речь идёт о партиях, ввезённых на российскую территорию в период с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 года, с датой производства 28 декабря 2023.

По данным ведомства, благодаря маркировке в кратчайшие сроки определено местонахождение продукции и блокируется возможность её дальнейшей реализации в розницу.

По имеющимся данным, производством данной воды занимается армянская компания Jermuk group.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор готовит групповой иск по массовому отравлению в Приморье.