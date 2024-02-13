В Северной Осетии от ожога пищевода умер мужчина, выпивший «минеральную воду»
- РИА Новости
«Приношу искренние соболезнования родным и близким! Сил вам — справиться с постигшим вас горем!» — написал он в своём Telegram.
По его словам, правоохранительные органы и Роспотребнадзор продолжают выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Ранее Роспотребнадзор приостановил продажу отдельных партий воды «Джермук» для проверки на безопасность после появления информации об ожоге пищевода из-за её употребления.