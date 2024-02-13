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Профессор Ионов посоветовал при гипертонии отказаться от кофе и чая

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Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов посоветовал при гипертонии снизить употребление соли и сахара, а также ограничить некоторые продукты.
Профессор Ионов посоветовал при гипертонии отказаться от кофе и чая
  • Gettyimages.ru

Соль задерживает воду, вызывает отёки, приводя к повышению давления, а сахар может привести к диабету второго типа и к атеросклеротическим изменениям, объяснил специалист в беседе с газетой «Известия».

При повышенном давлении не стоит употреблять продукты, содержащие кофеин, в частности кофе и крепкий чёрный чай. При этом зелёный чай пить даже рекомендуется, так как он обладает свойством понижать давление, отметил Ионов.

Кроме того, не следует употреблять жирную, жареную, острую пищу — всё это также способствует повышению тонуса сосудов и приводит к артериальной гипертензии, добавил врач.

Он также посоветовал отказаться от алкоголя и сигарет, так как вредные привычки влекут ухудшение состояния при гипертонии.

Ранее профессор ФМБА России врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.

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