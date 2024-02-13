Профессор Ионов посоветовал при гипертонии отказаться от кофе и чая
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Соль задерживает воду, вызывает отёки, приводя к повышению давления, а сахар может привести к диабету второго типа и к атеросклеротическим изменениям, объяснил специалист в беседе с газетой «Известия».
При повышенном давлении не стоит употреблять продукты, содержащие кофеин, в частности кофе и крепкий чёрный чай. При этом зелёный чай пить даже рекомендуется, так как он обладает свойством понижать давление, отметил Ионов.
Кроме того, не следует употреблять жирную, жареную, острую пищу — всё это также способствует повышению тонуса сосудов и приводит к артериальной гипертензии, добавил врач.
Он также посоветовал отказаться от алкоголя и сигарет, так как вредные привычки влекут ухудшение состояния при гипертонии.
Ранее профессор ФМБА России врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.