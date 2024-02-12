RT в Telegram
Подпишись

В Подмосковье назвали самые востребованные меры поддержки медработников

Короткая ссылка
Первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала о реализуемых программах, направленных на поддержку медицинских работников.

Об этом сообщает «Радио 1».

Как отметила чиновник, самыми востребованными в регионе являются компенсация аренды жилья в размере 20 тыс. рублей, а также доплаты некоторым категориям работников медицинской сферы. В 2023 году эти льготы получили десять тысяч медиков.

«И дополнительно мы вводили доплаты водителям неотложной и скорой медицинской помощи, а также администраторам, получателями стали 9,6 тыс. человек», — сказала Стригункова в ходе видеоконференции с губернатором региона Андреем Воробьёвым.

Также в области врачам предоставляется социальная ипотека, и выдача земельных участков.

Ранее сообщалось, что штат медработников Подмосковья пополнился на 600 человек по акции «Приведи друга».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить