В Подмосковье назвали самые востребованные меры поддержки медработников
Об этом сообщает «Радио 1».
Как отметила чиновник, самыми востребованными в регионе являются компенсация аренды жилья в размере 20 тыс. рублей, а также доплаты некоторым категориям работников медицинской сферы. В 2023 году эти льготы получили десять тысяч медиков.
«И дополнительно мы вводили доплаты водителям неотложной и скорой медицинской помощи, а также администраторам, получателями стали 9,6 тыс. человек», — сказала Стригункова в ходе видеоконференции с губернатором региона Андреем Воробьёвым.
Также в области врачам предоставляется социальная ипотека, и выдача земельных участков.
Ранее сообщалось, что штат медработников Подмосковья пополнился на 600 человек по акции «Приведи друга».