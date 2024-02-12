В Подмосковье назвали самые востребованные меры поддержки медработников

Первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала о реализуемых программах, направленных на поддержку медицинских работников.

Об этом сообщает «Радио 1».

Как отметила чиновник, самыми востребованными в регионе являются компенсация аренды жилья в размере 20 тыс. рублей, а также доплаты некоторым категориям работников медицинской сферы. В 2023 году эти льготы получили десять тысяч медиков.

«И дополнительно мы вводили доплаты водителям неотложной и скорой медицинской помощи, а также администраторам, получателями стали 9,6 тыс. человек», — сказала Стригункова в ходе видеоконференции с губернатором региона Андреем Воробьёвым.

Также в области врачам предоставляется социальная ипотека, и выдача земельных участков.

Ранее сообщалось, что штат медработников Подмосковья пополнился на 600 человек по акции «Приведи друга».