RT в Telegram
Подпишись

Штат медработников Подмосковья пополнился на 600 человек по акции «Приведи друга»

Короткая ссылка
Первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова заявила, что с 2022 года в регионе на более чем 600 человек увеличился штат медработников в рамках программы «Приведи друга».
Штат медработников Подмосковья пополнился на 600 человек по акции «Приведи друга»
  • © mz.mosreg.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы стараемся привлекать на работу в Подмосковье новые медицинские кадры, а также поддерживать тех, кто уже работает в наших медорганизациях. Благодаря программе «Приведи друга» в медучреждения региона трудоустроились 638 медработников, из них 357 — это врачи, а 281 — средний медицинский персонал», — сказала Стригункова.

Для действующих медработников предусмотрена премия в размере 50 тыс. рублей, если по его рекомендации в больницу или поликлинику трудоустроится новый специалист.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии начали принимать документы на участие в программе «Земский доктор».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить