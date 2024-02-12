Штат медработников Подмосковья пополнился на 600 человек по акции «Приведи друга»
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Мы стараемся привлекать на работу в Подмосковье новые медицинские кадры, а также поддерживать тех, кто уже работает в наших медорганизациях. Благодаря программе «Приведи друга» в медучреждения региона трудоустроились 638 медработников, из них 357 — это врачи, а 281 — средний медицинский персонал», — сказала Стригункова.
Для действующих медработников предусмотрена премия в размере 50 тыс. рублей, если по его рекомендации в больницу или поликлинику трудоустроится новый специалист.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии начали принимать документы на участие в программе «Земский доктор».