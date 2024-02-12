Штат медработников Подмосковья пополнился на 600 человек по акции «Приведи друга»

Первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова заявила, что с 2022 года в регионе на более чем 600 человек увеличился штат медработников в рамках программы «Приведи друга».

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы стараемся привлекать на работу в Подмосковье новые медицинские кадры, а также поддерживать тех, кто уже работает в наших медорганизациях. Благодаря программе «Приведи друга» в медучреждения региона трудоустроились 638 медработников, из них 357 — это врачи, а 281 — средний медицинский персонал», — сказала Стригункова.

Для действующих медработников предусмотрена премия в размере 50 тыс. рублей, если по его рекомендации в больницу или поликлинику трудоустроится новый специалист.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии начали принимать документы на участие в программе «Земский доктор».