RT в Telegram
Подпишись

В Удмуртии начали принимать документы на участие в программе «Земский доктор»

Короткая ссылка
И. о. министра здравоохранения Удмуртии Сергей Багин заявил о начале приёма документов для участия в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 2024 году.
В Удмуртии начали принимать документы на участие в программе «Земский доктор»
  • Gettyimages.ru
  • © andrei_r

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на Telegram-канал чиновника.

Как отметил Багин, в 2024 году в регионе планируют увеличить штат медицинских специалистов на 55 врачей и 26 фельдшеров и медсестёр.

С момента запуска проектов «Земский доктор» (2012 год) и «Земский фельдшер» (2018 год) на работу в сферу здравоохранения республики устроились 880 врачей и 160 средних медработников.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае планируют построить семь новых медицинских учреждений в 2024 году. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить