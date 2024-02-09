В Удмуртии начали принимать документы на участие в программе «Земский доктор»

И. о. министра здравоохранения Удмуртии Сергей Багин заявил о начале приёма документов для участия в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 2024 году.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на Telegram-канал чиновника.

Как отметил Багин, в 2024 году в регионе планируют увеличить штат медицинских специалистов на 55 врачей и 26 фельдшеров и медсестёр.

С момента запуска проектов «Земский доктор» (2012 год) и «Земский фельдшер» (2018 год) на работу в сферу здравоохранения республики устроились 880 врачей и 160 средних медработников.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае планируют построить семь новых медицинских учреждений в 2024 году.