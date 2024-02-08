В Ставропольском крае построят семь новых медучреждений в 2024 году

В Ставропольском крае планируют построить семь новых медицинских учреждений в 2024 году. Работа будет проходить в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на Telegram-канал губернатора Владимира Владимирова.

«Начиная с 2021 года, ежегодно на модернизацию первичного звена здравоохранения края из регионального бюджета выделяется порядка 2 млрд рублей. Таких вливаний в развитие медицинской отрасли не было никогда прежде», — сказал глава региона.

В частности, в 2024 году будет построена поликлиника в селе Арзгир, а также шесть амбулаторий в сельских территориях. Кроме того, будут капитально обновлены 45 медучреждений.

Ранее, как сообщало «Утро.ру», гранты на разработку и внедрение современных методов онкологических заболеваний получат три стационара в Москве. Это Центр детской гематологии и онкологии Морозовский больницы, центр специализированной медпомощи детям имени Войно-Ясенецкого и ГКОБ №1.