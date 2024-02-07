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Гастроэнтеролог Картаева рассказала о рисках при абдоминальном ожирении

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Врач-диетолог, гастроэнтеролог группы компаний BestDoctor Яна Картаева рассказала, какие могут быть риски при абдоминальном ожирении.
Гастроэнтеролог Картаева рассказала о рисках при абдоминальном ожирении
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт заявила, что скопление жира на животе может указывать на шесть групп заболеваний.

«Висцеральное отложение жира ассоциировано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета, заболеваний органов ЖКТ, заболеваний костно-суставной и репродуктивной систем», — пояснила она.

По её словам, для определения такого ожирения нужно высчитать избыточную массу. Самая популярная классификация основана на индексе массы тела.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина заявила, что бананы полезны для здоровья, так как они, в частности, содержат много калия, витаминов B1, B2, B6, железа.

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