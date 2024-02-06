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Диетолог Мухина рассказала о полезных свойствах бананов

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Врач-диетолог Марият Мухина заявила, что бананы полезны для здоровья, так как они, в частности, содержат много калия, витаминов B1, B2, B6, железа.
Диетолог Мухина рассказала о полезных свойствах бананов
  • Gettyimages.ru

«Бананы можно назвать стратегическим продуктом, потому что они ещё содержат антиоксиданты и их по составу, по ценности можно сравнить с ягодами асаи, которые стоят очень дорого. Можно съесть банан — и мы получим те же самые витамины и микроэлементы», — сказала эксперт в беседе с Life.ru.

По её словам, если нет проблем с уровнем сахара в крови, то можно съедать до трёх-пяти бананов в день.

Ранее врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог «СМ-Клиники» Анастасия Чижикова предупредила, что некоторые продукты не следует есть на завтрак во избежание негативных последствий для здоровья.

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