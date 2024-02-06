Диетолог Чижикова: колбасы и мучное лучше не есть на завтрак

Врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог «СМ-Клиники» Анастасия Чижикова предупредила, что некоторые продукты не следует есть на завтрак во избежание негативных последствий для здоровья.

Прежде всего, это продукты из белой муки и сладости, сообщила она в беседе с «Газетой.Ru».

«Быстрые углеводы легко усваиваются, это приводит к резкому повышению уровня глюкозы в крови и повышению выработки инсулина. Добавление трансжиров, содержащихся в маргарине, и сахара в хлебобулочных изделиях может вызывать раздражение слизистой желудка», — предупредила врач.

Кроме того, по её словам, при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта употребление кофеина может усугубить симптомы.

Также Чижикова посоветовала ограничить потребление бекона и колбасы, отказаться от употребления готовых каш из-за обилия добавленного сахара, а свежие фрукты и овощи есть после еды, а не натощак.

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