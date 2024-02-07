Центр при ФСБ назвал объём утечек данных в России за 2023 год колоссальным

Замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Алексей Иванов назвал объём утечек данных из информационных систем России в 2023 году колоссальным.

Об этом пишет РИА Новости.

«Как мы прогнозировали с конца 2022 года и весь 2023 год, мы наблюдали рост числа публикаций об утечках данных», — сказал он.

По словам Иванова, не всегда такие заявления достоверны, иногда те, кто их публикует, используют компиляцию открытых данных, но, даже учитывая это, объём утекших данных в прошлом году колоссальный.

Ранее начальник департамента проблем безопасности в информационной сфере аппарата Совбеза России Алексей Петров заявил, что кибератаки на инфраструктуру России в основном совершают иностранные спецслужбы.

Как сообщал российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко, более 65 тыс. кибератак на объекты критической информационной инфраструктуры было отражено в России в 2023 году.