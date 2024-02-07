СБ: большая часть кибератак на Россию совершается зарубежными спецслужбами
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Выступая на «Инфофоруме-2024», Петров отметил, что на информационную инфраструктуру страны в 2023 году было совершено 200 тыс. кибератак, классифицируемых как особо опасные.
«Такие атаки в основном организуются зарубежными спецслужбами с привлечением сообщества международных преступников», — приводит слова Петрова РИА Новости.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что в 2023 году было отражено более 65 тыс. кибератак на объекты критической инфраструктуры.