СБ: большая часть кибератак на Россию совершается зарубежными спецслужбами

Кибератаки на инфраструктуру России в основном совершают иностранные спецслужбы. Об этом сообщил начальник департамента проблем безопасности в информационной сфере аппарата Совбеза России Алексей Петров.

Выступая на «Инфофоруме-2024», Петров отметил, что на информационную инфраструктуру страны в 2023 году было совершено 200 тыс. кибератак, классифицируемых как особо опасные.

«Такие атаки в основном организуются зарубежными спецслужбами с привлечением сообщества международных преступников», — приводит слова Петрова РИА Новости.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что в 2023 году было отражено более 65 тыс. кибератак на объекты критической инфраструктуры.