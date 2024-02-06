Чернышенко: более 65 тысяч атак на объекты КИИ отразили в России в 2023 году
- РИА Новости
Об этом Чернышенко сказал в ходе выступления на форуме «Цифровая экономика» в рамках международной выставки-форума «Россия».
По словам вице-премьера, специалисты надёжно защищают российское киберпространство.
«В 2023 году, кстати, было успешно отражено более 65 тыс. атак на объекты критической (информационной. — RT) инфраструктуры», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что учёные Центра компетенций Национальной технологической инициативы по технологиям хранения и анализа больших данных МГУ разработали решение для проверки устойчивости ИИ-систем к кибератакам.