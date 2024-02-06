Чернышенко: более 65 тысяч атак на объекты КИИ отразили в России в 2023 году

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что более 65 тыс. кибератак на объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) было отражено в России в 2023 году.

Об этом Чернышенко сказал в ходе выступления на форуме «Цифровая экономика» в рамках международной выставки-форума «Россия».

По словам вице-премьера, специалисты надёжно защищают российское киберпространство.

«В 2023 году, кстати, было успешно отражено более 65 тыс. атак на объекты критической (информационной. — RT) инфраструктуры», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что учёные Центра компетенций Национальной технологической инициативы по технологиям хранения и анализа больших данных МГУ разработали решение для проверки устойчивости ИИ-систем к кибератакам.