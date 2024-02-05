Маргарита Симоньян напомнила, что людей в Лисичанске убили из американского HIMARS

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян напомнила, что людей в Лисичанске убили из реактивной системы залпового огня и в этом не было никакого военного смысла.

Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия 1».

«Это твой, Америка, HIMARS убил людей. Это ты, Америка, это творишь», — заявила Симоньян.

По её словам, в Лисичанске люди просто пришли в субботний день «поесть булочек, попить кофе семьями», но стали жертвами запуска американской ракеты.

«Что же ты, Америка, такая христианская когда-то Америка, с абсолютно христианской этикой когда-то Америка, отказываешь в поисках счастья, в свободе и в жизни этим людям, которые там живут? И всё, чего они хотят, — это жить так, как они хотят. Ты вспомни хотя бы сама себя, Америка, и очнись», — отметила главред RT.

Лисичанск подвергся обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины вечером 3 февраля. Жертвами удара стали 28 человек, включая ребёнка.

Поисково-спасательная операция в Лисичанске завершилась.

Омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова заявила, что направит данные об обстреле Лисичанска со стороны ВСУ, о жертвах и пострадавших в ООН и Международный комитет Красного Креста.

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник назвал обстрел ВСУ Лисичанска преднамеренным военным преступлением.