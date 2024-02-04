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МЧС: поисково-спасательная операция в Лисичанске завершена

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Поисково-спасательная операция, проводившаяся на месте обрушения пекарни в городе Лисичанске в Луганской Народной Республике, завершилась. Информацию об этом предоставили в пресс-службе МЧС России.
МЧС: поисково-спасательная операция в Лисичанске завершена
  • РИА Новости

Лисичанск подвергся обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины вечером 3 февраля. Жертвами удара стали 28 человек, включая ребёнка. На месте трагедии была начата поисково-спасательная операция. Днём 4 февраля она завершилась.

«Сотрудниками МЧС России спасено десять человек. К сожалению, 28 человек, в том числе один ребёнок, погибли», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что состояние четверых пострадавших при обстреле Лисичанска оценивается как крайне тяжёлое.

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